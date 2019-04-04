Beşiktaş Yönetimi, Önümüzdeki Sezon Transfere Sadece 10 Milyon Euro Ayırdı!

Beşiktaş'ta uzun süredir devam eden ekonomik problemler, yeni sezonda ciddi anlamda bütçe daralmasını beraberinde getirecek. Şimdiden işin matematiğine başlayan siyah-beyazlı yönetim, yaz döneminde transfere sadece 10 milyon euro ayırma kararı aldı.

MEDEL, QUARESMA, OĞUZHAN İLE YOLLAR AYRILACAK

Bu rakamın içerisine bonservis bedelinin yanı sıra kadroya katılacak futbolcuların maaşlarını da dahil eden Beşiktaş, bütçeyi artırmak için de umudunu oyuncu satışına bağladı. Başkan Fikret Orman ve ekibi; Medel, Roco, Oğuzhan, Quaresma ve Larin'i gönderip transfere ek kaynak oluşturmayı planlıyor.

(Sabah)