04 Nisan 2019, 20:19
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Beşiktaş Yönetimi, Önümüzdeki Sezon Transfere Sadece 10 Milyon Euro Ayırdı!

Kemer sıkma kararı alan Beşiktaş, takıma yazın yapılacak takviyeler için transfer bütçesini 10 milyon euro olarak belirledi.

Beşiktaş'ta uzun süredir devam eden ekonomik problemler, yeni sezonda ciddi anlamda bütçe daralmasını beraberinde getirecek. Şimdiden işin matematiğine başlayan siyah-beyazlı yönetim, yaz döneminde transfere sadece 10 milyon euro ayırma kararı aldı.

MEDEL, QUARESMA, OĞUZHAN İLE YOLLAR AYRILACAK

Bu rakamın içerisine bonservis bedelinin yanı sıra kadroya katılacak futbolcuların maaşlarını da dahil eden Beşiktaş, bütçeyi artırmak için de umudunu oyuncu satışına bağladı. Başkan Fikret Orman ve ekibi; Medel, Roco, Oğuzhan, Quaresma ve Larin'i gönderip transfere ek kaynak oluşturmayı planlıyor.

(Sabah)

Ricardo Quaresma, Beşiktaş, Spor



YORUMLAR (12)
CAN TÜRK : Vodafone da devlet yaptı yediler Ahmet abisiyle
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ADNAN: Fiko 2 sene de 200 milyon Euro transfer ve şampiyonlar liginden gelen parayı nasıl sıfırladın diye adama sorarlar, şeffaf olacaksınız , açıklayacaksınız nerelere harcandığını bu paraların
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KOLCU: Başkan satılan futbolculardan gelen para buharmı oldu ?
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CİHAT ARSLAN DÜŞTÜ AKHİSARDA DÜŞECEK İNŞALLAH: Bana göre bir yıllığına futbolcular için havuz kurulmalı tüm takımlara yasak gelmeli
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ERAY: arkadaş bu kadar para nereye gitti kimsede sesini çıkaramıyor. çok garip
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