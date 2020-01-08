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Beşiktaş orta ve şut çalıştı

Beşiktaş, Antalya'daki devre arası çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

08.01.2020 12:49 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:49 Beşiktaş orta ve şut çalıştı

, 'daki devre arası çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlıların basına kapalı idmanı yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. İdman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve kanat orta - şut çalışmalarının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, kamp çalışmalarına bugün saat 17.00'de Macaristan ekibi Mezokövesd-Zsory ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek. Karşılaşma taraftarlara kapalı olacak.



Beşiktaş, Antalya, Sabah, Spor

Kaynak: DHA

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