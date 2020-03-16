Beşiktaş Ortaköy Camii virüse karşı dezenfekte edildi
Beşiktaş'ta bulunan Ortaköy Camii olarak bilinen Büyük Mecidiye Camii, korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.
16.03.2020 21:09 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:09
Beşiktaş 'ta bulunan Ortaköy Camii olarak bilinen Büyük Mecidiye Camii, korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.
Beşiktaş'ta halk arasında "Ortaköy Camii" olarak bilinen Büyük Mecidiye Camii, korona virüsüne karşı dezenfekte edildi. Caminin her köşesi Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendi. Özel kıyafetli ve maskeli ekip, cami içinde ve girişinde Sağlık Bakanlığı onaylı solüsyon cihazlarıyla çalışma yaptı. - İSTANBUL
Beşiktaş'ta halk arasında "Ortaköy Camii" olarak bilinen Büyük Mecidiye Camii, korona virüsüne karşı dezenfekte edildi. Caminin her köşesi Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendi. Özel kıyafetli ve maskeli ekip, cami içinde ve girişinde Sağlık Bakanlığı onaylı solüsyon cihazlarıyla çalışma yaptı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım
Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı