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Beşiktaş Ortaköy'de bir erkeğin cansız bedeni bulundu

Beşiktaş Ortaköy'de, bir erkek şahsın yerde yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi.

06.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:11
'de, bir erkek şahsın yerde yattığını gören vatandaşlar, polise verdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay saat 03.30 sularında Beşiktaş Ortaköy Mahallesi, Varnalı Sokak 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, ihbarda bulundu. Bunun üzerine sokağa sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk belirlemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. ekiplerinin de üzerinde yaptığı kontrolde, cesedin 34 yaşındaki Volkan E.'ye ait olduğu tespit edildi.
Daha sonra polis ekipleri, ceset üzerinde inceleme delil çalışması yaptı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, Volkan E.'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlaması sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durulduğu bildirildi. Yapılan incelemenin ardından Volkan E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.
(Medeni Topaloğlu/İHA)
Beşiktaş Ortaköy'de bir erkeğin cansız bedeni bulundu

Beşiktaş, Ortaköy, Polis, Güncel

Kaynak: İHA


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