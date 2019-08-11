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Beşiktaş, Panathinaikos ile 2-2 berabere kaldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Panathinaikos ile karşılaştı. Siyah beyazlı ekip 2-0 öne geçtiği maçta Yunanistan temsilcisi ile 2-2 berabere kaldı.

11.08.2019 09:24
Beşiktaş, Panathinaikos ile 2-2 berabere kaldı

Beşiktaş hazırlık maçında Panathinaikos'la 2-2 berabere kalırken, siyah-beyazlılar Lens ve Mirin dışında genç ağırlıklı bir kadroyla sahada yer aldı. Genç isimler etkili futbollarıyla alkış aldı.

Beşiktaş hazırlık döneminin son hazırlık karşılaşmasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelirken mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hazırlık maçı kadrosuna Lens ve Mirin dışında genç oyuncuları dahil etti.

GENÇ İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş'ta özellikle Muhayer Oktay, Orkan Çınar, Erdem Seçgin ve Kartal Kayra Yılmaz gibi isimler, oynadığı futbolla dikkat çekti. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Beşiktaş'ta genç isimler birçok pozisyondan da yararlanamadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, genç isimlerin performansından oldukça memnun kaldı.

Beşiktaş, Panathinaikos ile 2-2 berabere kaldı

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