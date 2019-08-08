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Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattı!

Beşiktaş, Tyler Boyd, Douglas ve Victor Ruiz'den sonra dördüncü transferini yaptı. Siyah beyazlı takım, Guingamp forması giyen Portekizli sol bek Pedro Rebocho'yu renklerine bağladı.

08.08.2019 22:24
Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlı takım Guingamp forması giyen Portekizli sol bek Pedro Rebocho'yu transfer etti.

"1 YILLIĞINA KİRALADIK"

A Spor'a konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi, "Guingamp forması giyen sol bek Pedro Rebocho'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladık. Sağlık kontrollerinde sorun çıkmazsa transfer tamamlanacak." dedi.

GEÇEN SEZON 8 ASİST YAPTI

24 yaşındaki Portekizli sol bek Rebocho, geçtiğimiz sezon Guingamp formasıyla Ligue 1'de 36 maçta 8 asist yaptı.


Pedro Rodriguez Ledesma, Guingamp, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR (3)
ADINIZI YAZIN: fransa ligini takip edenler bilir fırtına gibi oyuncu bol bol asist yapar
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PAŞAAA: yine sessiz ve yerinde bir transfer bravo bjk .
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KICKBOXER: UFFFF TRANSFERE BAK YAKIYOR ANDREW ROBERTSON SANKI YA DA ALEX SANDRO YU TRANSFER ETTIK REZALET 2.LIG TOPCUSU
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