Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlı takım Guingamp forması giyen Portekizli sol bek Pedro Rebocho'yu transfer etti.
"1 YILLIĞINA KİRALADIK"
A Spor'a konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi, "Guingamp forması giyen sol bek Pedro Rebocho'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladık. Sağlık kontrollerinde sorun çıkmazsa transfer tamamlanacak." dedi.
GEÇEN SEZON 8 ASİST YAPTI
24 yaşındaki Portekizli sol bek Rebocho, geçtiğimiz sezon Guingamp formasıyla Ligue 1'de 36 maçta 8 asist yaptı.