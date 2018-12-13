13 Aralık 2018, 15:31
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Beşiktaş, Pepe İçin Kararını Verdi: Ocak'ta Gidecek

Beşiktaş, tecrübeli futbolcusu Pepe'yi Ocak ayında kesin olarak satma kararı aldı.

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Pepe için siyah-beyazlı yönetim kararını verdi. Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon euro garanti ücret üzerinden sözleşme imzalayan Pepe'nin sezonun ikinci yarısında alacağı 2.5 milyon eurodan kurtulmak isteyen Beşiktaş, aynı zamanda Portekizli futbolcudan para da kazanmak istiyor.

OCAK AYINDA KESİN OLARAK GİDİYOR

Al Gharafa ve Al Ittihad'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Pepe'yi Ocak ayında kesin olarak satma kararı alan Beşiktaş, Katar ve Suudi kulüplerinin yanı sıra Çin opsiyonunu da devreye soktu. Pepe'yi Ocak ayında elden çıkartarak maaş + bonservis geliri olarak yaklaşık 5 milyon euroluk bir gelir elde etmeyi planlayan siyah-beyazlı yönetim, Portekizli futbolcu ile de son durumu değerlendirdi.

SOUTHAMPTON TEKLİF YAPMIŞTI

Pepe'ye sezon başında Southampton teklif yapmış, 35 yaşındaki Pepe son döneminde İngiltere Premier Lig'den gelen bu teklifi değerlendirmek istediğini yönetime iletmişti. Ancak lige şampiyonluk parolasıyla giren Beşiktaş bu transfere onay vermemişti.

(Sporx)

13 Aralık 2018 Perşembe 15:31



YORUMLAR (10)
SEYIT SARI: cok normal cunku senolhoce sohret ıstemıyor benım adım onde dolassın ıstıyor fıkret ormanda kalıcı basarılar ıstemıyor al sat kazan taktıgı yaparak kulubu emeklıler dernegıne cevırdı adı one cıkan bır futbolcu olsun ormanda az bır para kokusu alsın o transfer tamamdır Bu yonetım bjk yakısmıyor futbolu bılenler gelsın , takım ruhu neymıs emek verıp ortaya cıkaranlar gelsın , bjk ya memejerlere talebe olacak yem olacak kumpasa dusecek baskan lazım degıl menejer taraftar olmalı. . .
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KARTAL: bu pepeye abrupada yada portakizde inanin 500 eurodan bir kurus vermezler bizdeyse 5 miliyon euro iste avrupayla bizim farkimiz
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FB: 2000 öncesi zihniyet bunlar :))))))
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KARTAL: biktik artik avrupain yasillarini tr getirip oynatmanizdan birakin artik bu sacmaligi turk genclerine sans verin
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EGE: Ya bu yönetimde hiç kafa yok. En iyi adamları sürekli satıyoruz takım berbat hale geldi kimse kalmadı mahalle takımına dönecez
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