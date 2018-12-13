Beşiktaş, Pepe İçin Kararını Verdi: Ocak'ta Gidecek

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Pepe için siyah-beyazlı yönetim kararını verdi. Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon euro garanti ücret üzerinden sözleşme imzalayan Pepe'nin sezonun ikinci yarısında alacağı 2.5 milyon eurodan kurtulmak isteyen Beşiktaş, aynı zamanda Portekizli futbolcudan para da kazanmak istiyor.

OCAK AYINDA KESİN OLARAK GİDİYOR

Al Gharafa ve Al Ittihad'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Pepe'yi Ocak ayında kesin olarak satma kararı alan Beşiktaş, Katar ve Suudi kulüplerinin yanı sıra Çin opsiyonunu da devreye soktu. Pepe'yi Ocak ayında elden çıkartarak maaş + bonservis geliri olarak yaklaşık 5 milyon euroluk bir gelir elde etmeyi planlayan siyah-beyazlı yönetim, Portekizli futbolcu ile de son durumu değerlendirdi.

SOUTHAMPTON TEKLİF YAPMIŞTI

Pepe'ye sezon başında Southampton teklif yapmış, 35 yaşındaki Pepe son döneminde İngiltere Premier Lig'den gelen bu teklifi değerlendirmek istediğini yönetime iletmişti. Ancak lige şampiyonluk parolasıyla giren Beşiktaş bu transfere onay vermemişti.

(Sporx)