Beşiktaş, Pepe ile Yollarını Ayırdı

Beşiktaş Kulübü
, Portekizli futbolcu Pepe'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Siyah-beyazlı kulüpte şok bir ayrılık yaşandı. Yıllık 4 milyon 750 bin Euro ücret alan Pepe, yöneticilerle görüşüp, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Devre arası Porto
'ya gideceği konuşulan tecrübeli oyuncu için Çin
kulüplerinin de devreye girdiği öğrenildi.
35 yaşındaki oyuncu yarın Trabzonspor
maçında son kez Vodafone Park
'a gelerek taraftarlarla vedalaşacak. - İSTANBUL
Beşiktaş Spor Kulübü
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:29