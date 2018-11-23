Beşiktaş, Pepe'siz Ankaragücü Deplasmanına Gidiyor

23 Kasım 2018 Cuma 13:20



23 Kasım 2018 Cuma 13:20

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Milli takımda sakatlanan Pepe, Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde futbolcular kondisyon ve taktik çalıştı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.Beşiktaş, bugün saat 15.00'te özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.Şenol Güneş kadroyu belirlediÖte yandan Teknik Direktör Şenol Güneş, Ankaragücü maçı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:"Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Güven Yalçın, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Gary Medel." - İSTANBUL