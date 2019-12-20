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Beşiktaş 'Plastik avcıları İstanbul projesi'ne ev sahipliği yapacak!

İlk etapta Boğazın karşılıklı iki ilçesinde gerçekleştirilecek ve tüm Türkiye'ye örnek olması planlanan projenin paydaşları Avrupa yakasında Beşiktaş Belediyesi Anadolu yakasında ise Üsküdar Belediyesi oldu.

20.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:50 Beşiktaş 'Plastik avcıları İstanbul projesi'ne ev sahipliği yapacak!

Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Marka Konferansı ve WWF – Doğal Hayatı Koruma Vakfı işbirliğiyle 'un plastik atığını azaltmak ve tüketilen plastiği geri dönüşüme kazandırmak için geliştirilen ' Avcıları İstanbul' projesinin galasına katıldı.

20'nci yılını İstanbul markasına adayan MARKA Konferansı, WWF -Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye işbirliği, Beşiktaş Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi katkılarıyla birlikte İstanbul'un plastik atığını azaltmak ve tüketilen plastiği geri dönüşüme kazandırmak için kapsamlı bir projeye başladı. Marka Konferansı kurucusu Ayşegül Yürekli Şengör, WWF Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayer, WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli'nin ev sahipliğinde Beşiktaş'ta bulunan Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Gala gecesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, projenin paydaşlarından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı. Plastik Avcıları İstanbul projesinde hedef; geri dönüşüm atık ünitelerinin kolay erişilir noktalarda konumlanması, eksiklerin giderilmesi ve tüm geri dönüşüm atık noktalarının bir harita üstünde belirtilmesidir. Proje kapsamında ilçelerdeki restoran, otel gibi işletmeler için de çağrı yapılırken, etkili bir sosyal medya iletişim kampanyası da yürütülecek.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gecede ve sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda projenin paydaşlarından birinin Beşiktaş Belediyesi olmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirerek; "WWF Türkiye ile Marka Konferansı'nın geliştirdiği Plastik Avcıları İstanbul Projesi'nin paydaşı olarak, kentimizin plastik atık sorununa çözüm üretmek için elimizi taşın altına koyduk. Gala gecesine katılan değerli bağışçıların destekleriyle doğa için harekete geçiyoruz." dedi.

Projenin duyurusuyla birlikte MARKA Konferansı ve WWF Türkiye Plastik Avcıları İstanbul Projesi'nin sonuçlarını bir sonraki Marka Konferansı'nda Aralık 2020'de paylaşma taahhüdü verdi. Bu anlamlı projenin tanıtımı için 2 farklı kısa film hazırlandı. Tanıtım filmlerinde, plastik tüketiminin ve bu plastiklerin çevreye verdiği zararın tersine çevrilmemesi halinde 2050 yılında İstanbul Boğazı'ndaki plastik miktarının balık adedini geçebileceği vurgulanıyor.


İstanbul, Beşiktaş, Türkiye, Plastik, Güncel

Kaynak: Bültenler

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