Beşiktaş, Portekiz'de

Beşiktaş
, Braga ile oynayacağı Avrupa
Ligi mücadelesi için Portekiz
'e geldi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu dördüncü maçında yarın TSİ 23.00'te Municipal de Braga'da Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Braga maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Portekiz'e uçtu ve dört buçuk saat süren yolculuk sonrası Porto kentine ulaştı.
Havalimanında bir grup taraftarımızın karşıladığı Kara Kartal, kara yoluyla Braga kentine hareket etti.
Beşiktaş, Braga maçı için son çalışmasını maçın oynanacağı statta bu akşam TSİ 21.30'da yapacak. Antrenman öncesi TSİ 21.00'de bir basın toplantısı düzenlenecek.
Teknik Direktör Abdullah Avcı, Braga maçı kadrosuna 17 futbolcuyu dahil etti:
Loris Karius
Utku Yuvakuran
Ersin Destanoğlu
Necip Uysal
Oğuzhan Özyakup
Caner Erkin
Domagoj Vida
Adem Ljajic
Güven Yalçın
Jeremain Lens
Tyler Boyd
Enzo Roco
Pedro Rebocho
Mohamed Elneny
Umut Nayir
Erdem Seçgin
Kartal Kayra Yılmaz - İSTANBUL