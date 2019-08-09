Haberler» Spor» Haber

Beşiktaş Portekizli sol beki renklerine kattı

Beşiktaş, Guingamp'dan 24 yaşındaki sol bek Pedro Rebocho'yu 1 yıllığına opsiyonlu olarak kiraladı.

09.08.2019 09:52 Beşiktaş Portekizli sol beki renklerine kattı
Beşiktaş, Guingamp'dan 24 yaşındaki sol bek Pedro Rebocho'yu 1 yıllığına opsiyonlu olarak kiraladı.

Fransız ekibi Guingamp, Portekizli stoper Pedro Rebocho'nun 1 yıllığına opsiyonlu olarak Beşiktaş'a kiralandığını duyurdu. Kulüp yaptığı paylaşımla futbolcuya teşekkür etti.

Geçen sezon takımı küme düşmesine rağmen Ligue 1'de oldukça iyi bir performans gösteren Rebocho, 38 haftalık maratonun 36 maçında sahada yer aldı ve 8 asist yaptı. Portekizli oyuncu, lig kupası ve Fransa Kupası'nda ise görev yaptığı 7 karşılaşmada, 4 kez gol pası verdi. - İSTANBUL

Pedro Rodriguez Ledesma, Guingamp, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
10:58   Grekoromen Güreş Milli Takımı, dünya şampiyonasına hazırlıklanıyor
10:56   Şenol Güneş'ten DHA'ya çok özel açıklamalar! (4)
10:55   Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde tur için umutlandı
10:55   Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde tur için umutlandı
10:53   Şenol Güneş'ten DHA'ya çok özel açıklamalar!(3)
10:52   Belediye Kütahyaspor transfere doymuyor
10:50   Bayern Münih rakibine acımadı! Tam 23 gol attı