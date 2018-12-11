11 Aralık 2018, 14:08
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Beşiktaş Potada Koltuk Peşinde

Beşiktaş Potada Koltuk Peşinde

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nda Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, yarın deplasmanda Wisla CANPACK ile karşılaşıyor.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu son hafta maçında Wisla CANPACK'la deplasmanda karşılaşacak.
Hala TS Wisla'da oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Grubun son haftasını Polonya deplasmanında oynayacak siyah-beyazlılar  geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, 2 yenilgi alarak ikinci sırada yer alıyor. Aldığı sonuçların ardından gruptan çıkmayı garantileyen  siyah-beyazlıların Polonyalı rakibi ise 4 galibiyet ve 1 yenilgi ile C Grubu'nun  ilk basamağında bulunuyor.
Grupta oynadıkları ilk maçta rakibini 100-71 kazanan siyah-beyazlı  ekip, yarın oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde gruptan lider  çıkacak.
basketbol,Avrupa,Beşiktaş

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