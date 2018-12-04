04 Aralık 2018, 16:47
»»

Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

Beşiktaş ve yönetici Metin Albayrak, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray maçında taraftarların neden olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi METİN ALBAYRAK'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Türkiye Futbol Federasyonu,Beşiktaş Spor Kulübü,Galatasaray,Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
04 Aralık 2018 Salı 16:47



YORUMLAR (9)
ANLAT : Efendi ve centilmenler..:) beşdikiştaş magandaları.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KAYSERİLİ: bir gün taraftrlar federasyonu basıp hepinizi pfk ya sevk edecek sürünüyorsunuz her hafta neymiş küfürmüş neymiş hakeme küfürmüş neymiş federasyona küfürmüş evet maça niye gidilir bağırıp çağırıp küfüredilir bu doğrumu değil ama ama yüz yıllardır böyle olmuş olmayada devam edilecek engel olamazsınız o küfürlere tahammül edmiyorsanız hepiniz işinizi adam gibi yapaın neymiş hakemde adammış hata yaparmış seyircide adam küfür eder o zaman çünki içinizde sadece bu futbola pra veren tek değerdir siziv
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
HIRBO: FİKO ALLEM EDER KALLEM EDER KULÜPLER BİRLİĞİNİ GİZLİ TOPLAR İŞİN İÇİNDEN SIYRILIR
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KARTAL: Arkadaş ne PFDK''sı, binlerce taraftarın birarada olduğu bir yerde ufak tefek küfürler mutlaka olacaktır. Bu PFDK futbolu bitirmeye kararlı.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
MAHONİ: güya bunlar efendiydi
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz