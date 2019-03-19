19 Mart 2019, 16:54
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Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

Beşiktaş, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Göztepe maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 16.03.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Spor



YORUMLAR (1)
HO HO HO: eeeeeeeee şunun şurasında başşak şehirin maçına kaç maç kaldı. ben olsam seyircisiz oynatırım. yönetim itiraz ederse de burak ile vidaya 2 maç ceza veririm ki iş garanti olsun.
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