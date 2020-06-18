Beşiktaş, Rebocho ile vedalaştı

Beşiktaş, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Pedro Rebocho ile sözleşmesinin sona ermesi üzere yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş, Rebocho ile vedalaştı
18.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:34
Beşiktaş, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Pedro Rebocho ile sözleşmesinin sona ermesi üzere yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş, kiralık olarak formasını giyen Pedro Rebocho'nun sözleşme süresinin dolmasının ardından yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüpten, Rebocho için şu açıklama yapıldı:

"2019-20 sezonu başında bir yıllık kiralık transfer olarak kadromuza katılan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Pedro Rebocho, Futbol Takımımızın bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde; Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla vedalaştı.

Pedro Rebocho'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Pedro Rodriguez Ledesma, Beşiktaş, Spor, Haber

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