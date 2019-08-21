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Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırıyor!

Beşiktaş, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma ile yollarını ayırma kararı aldı. Quaresma, kulüp bulamaması halinde kadro dışı bırakılacak.

21.08.2019 20:21
Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırıyor!

Beşiktaş'ta takımın sembol isimlerinden biri olan Ricardo Quaresma ile yollar ayrılıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve İkinci Başkan Serdal Adalı'nın "Takımda kalmalı" dediği Quaresma'nın Başkan Fikret Orman tarafından kadroda düşünülmediği öğrenildi.

AVUKATINA BİLGİ VERİLDİ

Fanatik'in haberine göre Ricardo Qauresma'nın kulüp bulamaması halinde kadro dışı bırakılacağı, 35 yaşındaki oyuncunun avukatına tebliğ edildi. Yönetimin bu hareketi sonrası yıldız oyuncunun nasıl bir tavır takınacağı ise merak konusu oldu.

Siyah beyazlı formayla 227 maça çıkan Quaresma, 38 gol, 78 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırıyor!

Ricardo Quaresma, Serdal Adalı, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR (1)
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