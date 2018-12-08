Beşiktaş Rotayı Avrupa Ligi'ne Çevirdi

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor
ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş
, ara vermeden UEFA Avrupa
Ligi'nde Malmö
ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, Aytemiz Alanyaspor karşısında görev alan oyuncular salonda yenilenmeye yönelik çalıştı.
Diğer oyuncular ise istasyon ve pas çalışmaların ardından yarım sahada çift kale maç oynadı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
Yarın izin yapacak siyah-beyazlı takım, Malmö karşılaşmasının hazırlıklarını 10 Aralık
Pazartesi günü gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.
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08 Aralık 2018 Cumartesi 16:48