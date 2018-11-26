26 Kasım 2018, 20:48
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Beşiktaş, Ryan Babel'in Savunmasını İstedi!

Beşiktaş, Ryan Babel

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı bir taraftarın yorumuna hakaret içerikli cevap veren Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'in savunmasını istedi.



Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı bir taraftarın yorumuna hakaret içerikli cevap veren Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'in savunmasını istedi.

"Disiplin talimatlarımızın gerektirdiği ceza kendisine verilecek"

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ryan Babel'in sosyal medyada bir taraftarımıza vermiş olduğu yanıtı kabul edilemez bulmaktayız. Konuyla ilgili Babel'in savunması istenmiştir. Oyuncumuzun savunması alındıktan sonra disiplin talimatlarımızın gerektirdiği cezanın kendisine verileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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