Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BEŞİKTAŞ SAHİLDE YASAĞA RAĞMEN SABAH SPORUNA ÇIKTILAR

Koronavirüsle mücadele kapsamında sahil bantlarındaki yasaklara rağmen bazı vatandaşlar yürüyüş ve spor yaptı.

09.04.2020 09:21 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:21
BEŞİKTAŞ SAHİLDE YASAĞA RAĞMEN SABAH SPORUNA ÇIKTILAR
Koronavirüsle mücadele kapsamında sahil bantlarındaki yasaklara rağmen bazı vatandaşlar yürüyüş ve spor yaptı.

Dünyayı ve Türkiye 'yi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir dizi tedbir alındı. Sahil bantlarında yürüyüş yapmak, balık tutmak ve spor yapmak gibi faaliyetler yasaklanırken vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapıldı. Ancak yapılan tüm çağrılara rağmen Beşiktaş 'ta vatandaşlar sahil bandına inerek yürüyüş yapmayı sürdürdü.

KİMİ YOLUNU DEĞİŞTİRDİ KİMİ DE TANINMAMAK İÇİN KAPÜŞONUNU TAKTI Bebek, Arnavutköy ve Rumelihisarı Sahillerinde vatandaşların maskelerini takarak yürüyüş yapmaları kameralara yansıdı. Kimi vatandaş karşısında kamerayı görünce yolunu değiştirirken kimiyse hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti. Arnavutköy Sahilinde ise yürüyüş yapan üç arkadaş karşılarında kamera görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Koşmaya başlayan arkadaşlardan biri tanınmamak için kapüşonunu kafasına geçirerek hızlı adımlarla ilerleyerek gözden kayboldu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Beşiktaş, Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››BEŞİKTAŞ SAHİLDE YASAĞA RAĞMEN SABAH SPORUNA ÇIKTILAR - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

NY Times’tan ortalığı karıştıran iddia: Korona Suud hanedanına sıçradı Haberler
NY Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Korona Suud hanedanına sıçradı
Soylu: Talimat verdim, köylülere saldıran PKK’lıları lime lime edin Haberler
Soylu: Talimat verdim, köylülere saldıran PKK'lıları lime lime edin
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Haberler
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
Koronavirüs kan yoluyla bulaşır mı? Türk Profesör yanıtladı Haberler
Koronavirüs kan yoluyla bulaşır mı? Türk Profesör yanıtladı
ABD’de ölüm oranları ’Virüs yaşlıları öldürüyor’ düşüncesini çürütüyor Haberler
ABD'de ölüm oranları "Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürütüyor
Evinin yakınında ölü bulunan şahsa, otopsi yapılacak Haberler
Evinin yakınında ölü bulunan şahsa, otopsi yapılacak
Erdoğan, koronavirüs konuşmasında neden Tekalif-i Milliye’den bahsetti? Çok kritik CHP detayı Haberler
Erdoğan, koronavirüs konuşmasında neden Tekalif-i Milliye'den bahsetti? Çok kritik CHP detayı

Son Dakika Güncel Haberleri

09:50: Devletin verdiği bin liranın yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 09:48: Görüntülendiğini anlayınca maskesini takıp, 'çilek yemek için çıkardım' dedi - Haber 09:47: Kolombiya'da karantinadaki vatandaşlara dans egzersizi - Haber 09:47: Tıp merkezinde sağlıkçılar için mobil numune alma kabini üretiliyor - Haber 09:46: Karantinadaki kişilere motivasyon için anı defteri dağıtıldı - Haber 09:26: Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı - Haber 08:55: KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi - Ekonomi 08:35: "Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı - Haber 08:33: Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi - Magazin 07:34: Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler - Haber 04:54: Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı - Haber 23:59: Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu - Haber