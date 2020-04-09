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BEŞİKTAŞ SAHİLDE YASAĞA RAĞMEN SABAH SPORUNA ÇIKTILAR

Koronavirüsle mücadele kapsamında sahil bantlarındaki yasaklara rağmen bazı vatandaşlar yürüyüş ve spor yaptı.

09.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:37
Koronavirüsle mücadele kapsamında sahil bantlarındaki yasaklara rağmen bazı vatandaşlar yürüyüş ve spor yaptı.
Dünyayı ve Türkiye 'yi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir dizi tedbir alındı. Sahil bantlarında yürüyüş yapmak, balık tutmak ve spor yapmak gibi faaliyetler yasaklanırken vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapıldı. Ancak yapılan tüm çağrılara rağmen Beşiktaş 'ta vatandaşlar sahil bandına inerek yürüyüş yapmayı sürdürdü.
KİMİ YOLUNU DEĞİŞTİRDİ KİMİ DE TANINMAMAK İÇİN KAPÜŞONUNU TAKTI
Bebek, Arnavutköy ve Rumelihisarı Sahillerinde vatandaşların maskelerini takarak yürüyüş yapmaları kameralara yansıdı. Kimi vatandaş karşısında kamerayı görünce yolunu değiştirirken kimiyse hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti. Arnavutköy Sahilinde ise yürüyüş yapan üç arkadaş karşılarında kamera görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Koşmaya başlayan arkadaşlardan biri tanınmamak için kapüşonunu kafasına geçirerek hızlı adımlarla ilerleyerek gözden kayboldu. BEŞİKTAŞ SAHİLDE YASAĞA RAĞMEN SABAH SPORUNA ÇIKTILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Beşiktaş, Türkiye, Güncel
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