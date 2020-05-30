BEŞİKTAŞ SAHİLİ ÇÖPLÜĞÜ DÖNDÜ

BEŞİKTAŞ SAHİLİ ÇÖPLÜĞÜ DÖNDÜ (havadan görüntülerle)İbrahim MAŞE - İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Boğazı'nda Ortaköy ve Arnavutköy sahil şeridinde kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik dikkat çekti.

30.05.2020 13:24 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:57
BEŞİKTAŞ SAHİLİ ÇÖPLÜĞÜ DÖNDÜ (havadan görüntülerle)
İbrahim MAŞE - İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Boğazı'nda Ortaköy ve Arnavutköy sahil şeridinde kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik dikkat çekti.
Beşiktaş, Ortaköy ve Arnavutköy sahilinde deniz üzerinde biriken çöp tabakaları görenlerin tepkisine neden oldu. İstanbul Boğazını kullanan gemilerden ve çevredeki insanlar tarafından atılan çöplerin kıyıya vurmasıyla Ortaköy ve Arnavut Sahilinde çirkin görüntüler oluştu. İstanbul Boğazı üzerinde oluşan kirlilik sebebiyle deniz anası sayısında da artış yaşandığı belirtildi.
İhbar üzerine gelen belediye ekipleri çalışma yaptı. BEŞİKTAŞ SAHİLİ ÇÖPLÜĞÜ DÖNDÜ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Boğazı, Arnavutköy, İstanbul, Beşiktaş, Güncel, Haber

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