Haberler » Güncel » Beşiktaş sahilinde silahla intihar etti (1) - Haber

Beşiktaş sahilinde silahla intihar etti (1)

BEŞİKTAŞ sahilinde bir kişi başına silahla ateş ederek intihar etti.

01.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:50 Beşiktaş sahilinde silahla intihar etti (1)
BEŞİKTAŞ sahilinde bir kişi başına silahla ateş ederek intihar etti. 

Olay Sahilindeki iskelenin yakınında saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, telefonla konuştuğu kişiyle tartışan bir erkek, telefonu kapattıktan sonra sahilden o anda geçmekte olan vatandaşlara "Allah'a emanet olun" dedi. Yanındaki silahı çıkartıp başına ateş eden kişi, ağır bir şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kanlar içinde yerde yatan adamın öldüğünü belirledi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. 


- İstanbul

Beşiktaş, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:01   15 araç aküsü hırsızlığına 6 gözaltı - Haber
12:00   2020 yılının ilk saatlerinde doğan 100 bin civcivine sigorta yaptırdı - Haber
12:00   Adana'da sahte içki operasyonu - Haber
12:00   HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 121'inci gününde - Haber
11:56   Kumluca'da seracılık programı öğrencileri sebze tanıtım haftası - Haber
11:48   İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı - Haber
11:12   FETÖ'cü akademisyenin, öğrencilerinin müstehcen görüntülerini çektiği ortaya çıktı - Haber
10:18   Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi - Haber
09:23   Pazar tezgahına konan karganın cevizleri yediği anlar ilgi çekti - Haber
01:20   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını Soylu'nun telefonundan kutladı - Haber
1.01.2020 12:07:04