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Beşiktaş sahilinde silahla intihar etti

Beşiktaş sahilinde bir kişi başına silahla ateş ederek intihar etti.

01.01.2020 12:25 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:28
sahilinde bir kişi başına silahla ateş ederek intihar etti.
Olay Beşiktaş Sahilindeki iskelenin yakınında saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre telefonla konuştuğu kişiyle tartışan bir erkek telefonu kapattıktan sonra sahilden o anda geçmekte olan vatandaşlara Allah'a emanet olun dedi. Yanındaki silahı çıkartıp başına ateş eden kişi ağır bir şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kanlar içinde yerde yatan adamın öldüğünü belirledi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Beşiktaş sahilinde silahla intihar etti

Beşiktaş, Güncel

Kaynak: DHA


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