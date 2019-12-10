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Beşiktaş saldırısının polis şehitlerinin isimleri telsizden okundu

Beşiktaş'ta Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen saldırı da şehit olan emniyet mensupları meslektaşları tarafından unutulmadı.

10.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:10Beşiktaş saldırısının polis şehitlerinin isimleri telsizden okundu
'ta Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen saldırı da şehit olan emniyet mensupları meslektaşları tarafından unutulmadı. Şehit polislerin isimleri telsizde tek tek okunarak yad edildi.

10 Aralık 2016 günü Beşiktaş'ta Vodafone Park etrafında yaşanan terör saldırısında 39'u polis 46 kişi şehit olmuş çok sayıda kişide yaralanmıştı. Yaşanan olayın ardından 3 yıl geçti. Şehitler meslektaşları tarafından unutulmadı. telsizinde eş zaman zamanlı olarak isimleri tek tek okunan şehitler için dua edilip "Vatan Sağolsun" denildi. - İSTANBUL

Vodafone Park, Beşiktaş, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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