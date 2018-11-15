Beşiktaş Salonda Çalıştı

15 Kasım 2018 Perşembe 13:21



15 Kasım 2018 Perşembe 13:21

Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılacak Beşiktaş, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman salonda yapılan ısınma ve streching çalışmaları ile başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı streching çalışması ile sonlandırdı.Çalışmaya milli takımlarda olan; Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domogoj Vida, Pepe, Ryan Babel, Gary Medel, Enzo Roco, Oğuzhan Özyakup ve Güven Yalçın katılmadı.Siyah-Beyazlı ekip 16: 00'da yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarına devam edecek.- İstanbul