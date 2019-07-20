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Beşiktaş salonda çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş, bu sabah salonda kuvvet idmanı yaptı.

20.07.2019 13:20 Beşiktaş salonda çalıştı
Yeni sezon hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş, bu sabah salonda kuvvet idmanı yaptı. Yeni sezon öncesi hazırlıklarına 8 Temmuz'dan bu yana Riva'da devam eden Beşiktaş, bu sabah salonda çalıştı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. İzinli olan Gary Medel ve sakatlığı nedeniyle tedavisine devam edilen ve özel programda çalışan Orkan Çınar antrenmanda yer almadı. Denge ve kuvvet ağırlıklı yapılan çalışma, salında 2 grup halinde gerçekleştirildi. Isınma, bisiklet ve streching çalışması ile başlayan idman, denge ve kuvvet istasyonlarıyla sürdü. Antrenman rejenarasyon çalışması ile sona erdi. Bu akşam saat 18.30'da basına kapalı olarak hazırlıklarını sürdürecek olan siyah-beyazlılar, yarın 2. hazırlık maçında Riva'da Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 18.30'da oynanacak.
(İHA)
Kaynak: İHA
Hasan Doğan, Beşiktaş, Sabah, Riva, Güncel

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