Haberler » Spor » Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sürdürdü.

11.10.2019 14:06Beşiktaş salonda çalıştı
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde salonda gerçekleştirilen idmanın, ısınma ve esneme çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Antrenmanın, iki grup halinde denge ve kuvvet çalışmalarının ardından esneme hareketleriyle sona erdiği ifade edildi.
Antrenmana milli takımlarda olan futbolcuların yanı sıra tedavisine devam edilen Oğuzhan Özyakup ve Georges N'Koudou'nun katılmadığı bildirildi.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı idmanla devam edecek.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:20 Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi
15:25 Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren İtalyanlara Cengiz Ünder'den asker selamlı cevap
15:14 Elazığspor 19 futbolcuyla Bodrum'a gitti
15:12 Jeopark Kula Belediyespor'dan gövde gösterisi
15:16 Kayserispor, Samet Aybaba ile sözleşme imzaladı
15:10 Amatör Spor Haftası etkinlikleri sürüyor
15:06 5. Uluslararası Antalya Oryantiring Festivali'ne doğru
11.10.2019 15:30:45