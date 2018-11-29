Beşiktaş, Sarpsborg'a Konuk Olacak! İlk 11'ler Belli Oldu

Avrupa Liginde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, I Grubu 5. maçında Norveç ekibi Sarpsborg ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan Harald Lechner yönetecek. Saat 23:00'de başlayacak zorlu mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
SARPSBORG: Vasyutin, Tveita, Horn, Tamm, Thomassen, Nielsen, Zachariassen, Heintz, Halvorsen, Muhammed, Mortensen
BEŞİKTAŞ: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Caner, Adriano, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Mustafa, Larin
Norveç,Avrupa,Beşiktaş
29 Kasım 2018 Perşembe 21:38