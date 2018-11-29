29 Kasım 2018, 21:38
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Beşiktaş, Sarpsborg'a Konuk Olacak! İlk 11'ler Belli Oldu

Beşiktaş, Sarpsborg

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Norveç ekibi Sarpsborg'a konuk olacak. Saat 23:00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Avrupa Liginde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, I Grubu 5. maçında Norveç ekibi Sarpsborg ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan Harald Lechner yönetecek. Saat 23:00'de başlayacak zorlu mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

SARPSBORG: Vasyutin, Tveita, Horn, Tamm, Thomassen, Nielsen, Zachariassen, Heintz, Halvorsen, Muhammed, Mortensen

BEŞİKTAŞ: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Caner, Adriano, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Mustafa, Larin

Norveç,Avrupa,Beşiktaş
29 Kasım 2018 Perşembe 21:38



YORUMLAR (5)
LORİSS: LARİN BİTMİŞ ÖLMÜŞ
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GUVEN: Hala love israri neden?? Adam kosmaz ziplamaz donemez calim yok ne var bu adamda karambolde bos kale ile karsi karsiya kalacakta atacak.. Hepsi tmm takimin GÜVEN i eksik sadece..
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KAYSERİLİ: Bu maçın adamları Adem Ljajic ve Mustafa Pektemek olabilir
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KAYSERİLİ: Bu maçın adamları Adem Ljajic ve Mustafa Pektemek olabilir
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ABİ: Bu kadro iş yapmaz etmeyin beyim
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