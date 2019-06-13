Beşiktaş şehidinin babasından saldırının failini yakalayan güvenlik güçlerine teşekkür

Kaynak: DHA

İSTANBUL'da Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nda terör örgütü PKK'nın düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan otobüs şoförü Ahmet Dokuyucu'nun Kahramanmaraş'ta yaşayan babası Habip Dokuyucu, saldırının faillerinden Mesut Bakar'ı yakalayan güvenlik güçlerine teşekkür etti.Hakkari İl jandarma Komutanlığı tarafından salı günü Yüksekova İlçesi Bölük Köyü Çatalkaya Mezrası'na yapılan operasyonda yakalanan teröristin 10 Kasım 2016'da Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'nda 46 kişinin şehit olduğu bombalı saldırının faillerinden Mesut Bakar olduğu ortaya çıktı. Saldırı sırasında çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün şoförlüğünü yapan ve patlamada şehit olan 4 çocuk babası İETT şoförü Ahmet Dokuyucu'nun Kahramanmaraş'ın Elmalar Mahallesi'nde yaşayan babası Habip Dokuyucu, halen oğlunun acısını yaşadığını söyledi. Oğlunun şehit olduğu saldırının faillerinden birinin yakalanmasının yüreklerine su serptiğini belirten Dokuyucu, "O hain şimdi elime geçsin derisini yüzerim. Elimden gelse, kanun yetki olsa ipe çektiririm. Ama sağ olsun devletimiz peşlerinde. Yakalamışlar çok memnun oldum. Allah öyle bir acıyı bir daha vatanımıza, milletimize göstermesin. Şehit olanlarda geriye gelinler ve çocuklar kaldı Allah kimsenin başına vermesin. Ama şehit oldu diye de gurur duyuyoruz. Ben de 74 Barış Harekatı'na katıldım, Kıbrıs gazisiyim. Devletimiz sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Ama o hain elime geçsin onun hakkından gelirim" diye konuştu.'ALLAH'IM ONLARI KORUSUN'Teröristi yakalayan güvenlik güçlerine de teşekkür eden Dokuyucu, "Yakalayanlara bol dua ediyoruz. Allah güçlerini artırsın, ne muratları varsa versin, çocuklarının hayrını görsün. Allah'ım onları korusun her zaman" dedi.- Kahramanmaraş