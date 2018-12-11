Beşiktaş Şehitleri İçin Şanlıurfa'da Mevlit Okutuldu

Beşiktaş
'ın Bursaspor
maçı sonrası Vodafone Park
önünde 2016 yılında meydana gelen patlamada şehit olan polisler için Şanlıurfa
'da mevlit okutuldu.
Beşiktaş'ın Bursaspor maçı sonrası İstanbul
Vodafone Stadı önünde 10 Aralık
2016 tarihinde meydana gelen bombalı saldırı sonucu şehit olan Şanlıurfalı Şehit Polis
Enes Çiçek ve şehit arkadaşları için mevlit okutuldu. Şanlıurfa Hacı Hasan Aslan
Camisinde okutulan mevlit programına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin
, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, AÇSH İl Müdürü Hasan Bilici, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ŞANLIURFA
Bursaspor,Beşiktaş,Şanlıurfa
11 Aralık 2018 Salı 16:29