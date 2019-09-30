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Beşiktaş, Sergen Yalçın ile görüştü! Canlı yayında açıkladı

Nebil Evren, NTV'de yayınlanan 90+ programında Beşiktaş'ın Teknik Direktör Sergen Yalçın ile görüştüğünü açıkladı.

30.09.2019 10:01

Nebil Evren, "Beşiktaş bu arada Sergen Yalçın ile görüştü" demesi sonrasında Ali Ece ise, "Nerede görüştü, nereden biliyorsun" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

İşte Nebil Evren'in açıklamaları;

Evren daha sonra, "Biliyorum. Şu an görüşülmedi, Abdullah Avcı ile anlaşılmadan önce... Görüşmede Sergen Yalçın'a bütçenin çok düşük kalacağı söylendi, Sergen Yalçın da bunu kabul etmedi diye biliyorum ben. Sergen Yalçın tabiki Beşiktaş efsanesi, büyük futbolcu. Bunları hiç tartışmaya gerek yok. Teknik Direktör olarak ben Beşiktaş'a hazırım mesajı vermedi. Sergen Yalçın kaç kez sezon başından itibaren bir takımı çalıştırdı ve transferlerini yaptı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hiçbir kulüp böyle yerler değildir. 3 ay orada, 3 ay burada başarılı oldu bizim efsanemiz getirelim. Bu tamamen tribüne oynamak için yapılan transfer olurdu."

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Beşiktaş, Sergen Yalçın ile görüştü! Canlı yayında açıkladı

Sergen Yalçın, Beşiktaş, Evren, Spor

YORUMLAR(12)
XXXL:kantlar boş caner fos necip berbat
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KAĞAN SOYDAN:Şenol Güneş, Fatih Terim,Ersun Yanal, morinho, Alex Ferguson,kloop,zidane hepsi birlikte takımı yonetse bu oyunculardan bir cacık olmaz... Ruh yok, yaşlı ve futbol bilgileri yok hiçbiri Beşiktaş forması haketmiyor... Olmazzz Trabzon gibi alttan yetiştirecek sin başka çare yok
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OPİANMS:Bence kadroda bir sıkıntı var yetersiz kadro
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AAKÇA:AT lada gel
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RİLLO:Bu adam Malatyaspo''u yüzüstü bırakıp Beşiktaş''a gider. Demedi demeyin.
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CEVO:abdullah avci kendilginden birakmaz , anca kovulursa birakir besiktas senin neyin be avci
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TARAFTAR:Ben ne olduğuna dair, tahminimi söyleyeyim, Sergen:'' Alınacak futbolcuları ben belirleyeceğim'' demiştir. ;Yönetim kabul etmemiştir.
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BENCE MALATYA SERGENİ BIRAKMAZ:EĞER MALATYANIN MÜSADESİ OLMADAN OLMUŞSA AYIP ONU DA GEÇ SUÇ.
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ONAT:Beşiktaşı bitirdiler.
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BRO:Sergen Yalçın Malatyaspor''a 2-3 maç daha kaybettirip bunu bahane ederek istifa eder ve Beşiktaş''a kaçar. Bekleyin ve görün.
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