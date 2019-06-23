Beşiktaş, Sinan Bolat'ı radarına aldı

Son 2 sezondur Belçika 'da Antwerp forması giyen ve burada ortaya koyduğu futbolla yeniden milli takıma kadar yükselme başarısı gösteren Sinan Bolat hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

KARİUS'UN YEDEĞİ OLACAK

Belçika basınının önde gelen gazetelerinden Het Nieuwsblad'un haberine göre Siyah-Beyazlılar'ın 30 yaşındaki file bekçisi için harekete geçtiği yazıldı. Ayrıca Beşiktaş 'ın, 30 yaşındaki kaleciyi istemesindeki en büyük sebeplerinden biri olarak Loris Karius 'un bir alternatifinin olmaması gerekçe olarak gösterildi. Bilindiği üzere Sinan, Galatasaray ve Kayserispor formaları giymişti.

(Fanatik)