23.06.2019 09:48
Haberler » Spor » Haber

Beşiktaş, Sinan Bolat'ı radarına aldı

Belçika basını, Beşiktaş'ın Antwerp forması giyen Sinan Bolat'ı gündemine aldığını yazdı.

Son 2 sezondur Belçika 'da Antwerp forması giyen ve burada ortaya koyduğu futbolla yeniden milli takıma kadar yükselme başarısı gösteren Sinan Bolat hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

KARİUS'UN YEDEĞİ OLACAK

Belçika basınının önde gelen gazetelerinden Het Nieuwsblad'un haberine göre Siyah-Beyazlılar'ın 30 yaşındaki file bekçisi için harekete geçtiği yazıldı. Ayrıca Beşiktaş 'ın, 30 yaşındaki kaleciyi istemesindeki en büyük sebeplerinden biri olarak Loris Karius 'un bir alternatifinin olmaması gerekçe olarak gösterildi. Bilindiği üzere Sinan, Galatasaray ve Kayserispor formaları giymişti.

(Fanatik)

Beşiktaş, Sinan Bolat'ı radarına aldı
Belçika , Beşiktaş , Sinan Bolat , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:07 Evkur Yeni Malatyaspor Jahovic ile anlaşmaya vardı
10:03 Evkur Yeni Malatyaspor salı günü Malatya'da toplanacak
10:01 Olympiakos, Serkan Kırıntılı için 20 milyon lirayı gözden çıkardı!
09:47 Beşiktaş, Sinan Bolat'ı radarına aldı
09:46 Milli takım seçmelerinde Türkiye ikincisi oldu
08:37 Özgür Yılmaz 3.tura yükseldi
02:34 Bursaspor'da Hayri Yazıcı başkan adaylığından vazgeçti