Beşiktaş, Vodafone Park'ta Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu

Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş , Süper Lig'in 18. haftasında lider Demir Grup Sivasspor 'u konuk etti.

Beşiktaş, zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.

Lider Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 45. dakikada Yatabare kaydetti. Beşiktaş'ın tek sayısı, 33. dakikada Adem Ljajic'ten geldi.

Bu sonucun ardından Demir Grup Sivasspor, puanını 40'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 30 puanda kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları nedeniyle birinci yarının son haftasında görev alamayan Burak Yılmaz ile Enzo Roco, Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Roco, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta yedek soyunmuştu.

Beşiktaş'ta ayrıca devre arası kampında sakatlanan Adem Ljajic de zorlu karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı ve 11'de forma giydi.

REBOCHO DA İLK 11'DE

İlk yarının son karşılaşması olan Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyunan Pedro Rebocho da 18. hafta mücadelesinde ilk 11'de şans buldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Loris Karius, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ilk 11'de oynadı.

RUIZ CEZALI, LENS VE DORUKHAN SAKAT

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Victor Ruiz, Sivasspor mücadelesinde görev alamadı.

Beşiktaş'ta ayrıca sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens de Sivasspor maçında oynayamadı.

DOUGLAS 91 GÜN SONRA KADRODA

Sivasspor karşısında yedek soyunan Douglas Santos, 91 gün sonra kadroya dahil edildi.

Siyah-beyazlı formayla son olarak 19 Ekim 2019'daki MKE Ankaragücü maçında forma giyebilen Brezilyalı oyuncu, sakatlığı nedeniyle uzun süre takımından ayrı kalmak zorunda kalmıştı.

Beşiktaş'ta ayrıca Utku Yuvakuran, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz ve Abdoulay Diaby, yedek soyundu.

LİDER SİVASSPOR'DA 2 EKSİK

Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Sivasspor, ikinci devrenin ilk haftasına 3 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sivasspor'da cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Fernando, Beşiktaş karşısında görev alamadı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Karşılaşmaya her iki takımın taraftarları büyük ilgi gösterdi.

Vodafone Park tribünlerinin büyük bölümü dolarken mücadeleyi 35 bine yakın taraftar izledi. Sivassporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek oldu.

Beşiktaşlı taraftarlar, açtıkları pankartla yangın felaketiyle karşı karşıya kalan Avustralya'ya destek verdi.

Maçın hakemleri ve iki takım oyuncuları sahaya "Futbola şiddetle değil gönülden bağlanın" yazılı pankartla çıktı.