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Beşiktaş, Sivasspor maçı biletlerini yarın satışa çıkarıyor

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında lider Sivasspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın biletlerini yarın satışa çıkarıyor.

13.01.2020 13:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:24Beşiktaş, Sivasspor maçı biletlerini yarın satışa çıkarıyor
Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında lider 'u konuk edecek olan , bu maçın biletlerini yarın satışa çıkarıyor.

Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla 5. sırada tamamlayan ve zirvenin 7 puan gerisinde kalan Beşiktaş, ikinci yarının ilk maçında lider Sivasspor'u konuk edecek. 19 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadelenin biletleri ise yarın satışa çıkacak. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada biletlerin yarın saat 11.00'de satışa çıkacağı açıklanırken, bilet fiyatları ise şu şekilde:

1. Kategori 265TL

2. Kategori 250TL

3. Kategori 225TL

4. Kategori 215TL

5. Kategori 180TL

6. Kategori 165TL

7. Kategori 110TL

8. Kategori 100TL

VIP: 750TL

1903 A-E: 750TL

1903 B-D: 825TL

1903 C: 875TL - İSTANBUL

Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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