Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor takımları 18. hafta 2. yarı maçlarında mücadele edecek. Beşiktaş 30 puanla 5. sıradayken, Sivasspor ise 37 puanda ve 1. sırada yer alıyor. Ayrıca 5 oyuncusu ise sarı kart sınırında bulunan siyah beyazlılar 28. kez Sivasspor'la karşılaşacak. İşte Beşiktaş - Sivasspor maçı detayları...

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Pazar günü gerçekleşecek müsabakanın hakemi Ali Şansalan olacak. Kemal Yılmaz birinci, Kerem Ersoy ikinci yardımcı hakem olarak sahada yer alacağı maçın dördüncü hakemi de Alper Çetin. Heyecanla beklenen maç, 19 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Siyah beyaz fomayı giyen Victor Ruiz, Sivasspor maçında sahada olmayacak. Son beş Süper Lig maçında Beşiktaş'ı üç kez mağlup eden kırmızı beyazlı takım, daha önce rakibi karşısında dört maçlık yenilgi serisi yaşamıştı. 18. hafta ikinci yarı maçı Pazar günü beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayımlanacak.

BEŞİKTAŞ - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Pazar günü oynanacak maç öncesi 14 Ocak günü Beşiktaş - Sivasspor maçı biletleri satışa çıktı. İşte bilet fiyatları:

1. Kategori 265TL

2. Kategori 250TL

3. Kategori 225TL

4. Kategori 215TL

5. Kategori 180TL

6. Kategori 165TL

7. Kategori 110TL

8. Kategori 100TL

VIP: 750TL

1903 A-E: 750TL

1903 B-D: 825TL

1903 C: 875TL