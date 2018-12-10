10 Aralık 2018, 13:33
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Beşiktaş Sj'nin Rakibi Medi Bayreuth

Beşiktaş Sj

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında yarın sahasında Almanya temsilcisi medi Bayreuth'la karşılaşacak.

FIBA  Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan, FIBA  Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında yarın sahasında Almanya temsilcisi medi Bayreuth'la karşılaşacak.
Beşiktaş Sompo Japan ile medi Bayreuth arasındaki karşılaşma, BJK  Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak.
İki takım da geride kalan 7 haftada 3 galibiyet ve 4 yenilgi yaşarken,  8 takımlı grupta Beşiktaş Sompo Japan 5'inci, Almanya temsilcisi ise 4'üncü  sırada bulunuyor.
Beşiktaş Sompo Japan, Almanya'da oynanan maçta rakibini 78-70 mağlup  etmişti.
Almanya,Beşiktaş

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