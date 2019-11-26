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Beşiktaş, Slovan Bratislava maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda perşembe günü saat 20.55'te sahasında Slovan Bratislava ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

26.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:00Beşiktaş, Slovan Bratislava maçı hazırlıklarına başladı

, UEFA Ligi K Grubu'nda perşembe günü saat 20.55'te sahasında Slovan ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Siyah-beyazlıların basına kapalı idmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmana bireysel çalışma yapan Victor Ruiz ile Atiba Hutchinson katılmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2, dar alanda oyun-kontrol-pas çalışmaları ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

İdmanı bir grup taraftar da izledi. Teknik direktör Abdullah Avcı ile futbolcular, çalışma sonrası taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş, S. Bratislava maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenman öncesi Avcı ve bir futbolcusu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.



Bratislava, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

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