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Beşiktaş-Slovan Bratislava maçı sonunda olay çıktı

Beşiktaş'ın Slovan Bratislava'yı, Ljajic'in son dakikalarda attığı penaltı golüyle 2-1 yendiği karşılaşma sonunda gerginlik yaşandı. Bratislava'nın teknik direktörü Kozak tribünlere hareket yapınca olay çıktı.

29.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:57

'ın UEFA Ligi K Grubu'nda 2-1 mağlup ettiği Slovan karşılaşmasının bitiş düdüğünden sonra gerginlik yaşandı.

TOPU BİRBİRLERİNE ATTILAR

Takımlar soyunma odasına giderken tünelin başında kavga çıktı. İki takım teknik direktörü de maç sonu basın toplantısında olaylara değinmeyip topu birbirlerine attı.

Ancak yaşananlar ortaya çıktı. Slovan Bratislava'nın teknik direktörü Jan Kozak, 2-1'lik yenilginin ardından Beşiktaş tribünlerine dönüp hareket yaparak hararetli şekilde cümleler kullandı.

POLİSLER KAVGAYA MÜDAHALE ETTİ

Siyah-beyazlıların yedek kulübesindeki antrenörler ve futbolcular da bu hareketli sonrasında Kozak'a tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik soyunma odasına giden tünelde yükselince araya polis girdi ve Sloven ekibinin teknik direktörüne soyunma odasına kadar eşlik etti.

Beşiktaş-Slovan Bratislava maçı sonunda olay çıktı

Bratislava, Beşiktaş, Avrupa, Spor


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