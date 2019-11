Beşiktaş-Slovan Bratislava maçına doğru - Umut Nayir/Abdullah Avcı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta maçında yarın Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava 'yı konuk edecek Beşiktaş 'ta teknik direktör Abdullah Avcı, ülke puanına katkı sağlamak için mücadele edeceklerini söyledi.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, "Beşiktaş formasının çok alışık olmadığı bir Avrupa süreci yaşadık. Niye bunu yaşadık değil, bunu daha iyi hale getirebiliriz diye düşünüyoruz. Yarın da önümüzde bir fırsat var. Yarın hem Beşiktaş adına kazanmak hem de ülke puanına katkı sağlamak için tüm arzumuz ve isteğimizle, oyun aklımızla saha içinde olacağız." ifadelerini kullandı.Süper Lig'de son haftalarda alınan sonuçların Avrupa Ligi'ne olumlu yansıyacağına inandığını kaydeden Avcı, "Son maçlardaki performansın yarına olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Puan olarak da oyun olarak da iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Ligdeki olumlu çıkışı hem kulübümüz hem ülke puanı adına Avrupa'ya da yansıtmak istiyoruz. Maç kazandıkça eleştiri boyutu değişmiyor. Tek farkla kazanıyorsunuz 'Niye 3-0 değil?' deniyor. Devamlı bir olumsuz yaklaşım var." diye konuştu."Oğuzhan gibi yerli bir oyuncuyu dışarıda bulmak çok zor"Yarınki mücadelede Oğuzhan Özyakup'a şans vereceğini aktaran Avcı, şunları ifade etti:"Oğuzhan Özyakup'la oyuna başlayacağım kesin. Oğuzhan'ın fırsatlar tekrar önüne gelecek. Performansının artacağını düşünüyorum. Oğuzhan gibi yerli bir oyuncuyu dışarıda bulmak çok zor. Benim inandığım, kulübe çok katkısı olmuş bir oyuncu. Performansının artarak devam edeceğini düşünüyorum. Bir ayrılığın söz konusu olacağını düşünmüyorum.""Taraftara her zaman ihtiyacımız var"Siyah-beyazlı taraftarların desteklerinin kendileri adına çok önemli olduğunu belirten Avcı, "Taraftarın, sonuca ve oyuncuya önemli etkisi var. Destekleri sonuca direkt etki yapıyor. Yarın da özellikle pazartesi akşamı da onların desteğine ihtiyacımız var. Eleştirilerini maç bittikten sonra yapan taraftara her zaman ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.Victor Ruiz ve Atiba Hutchinson'ın 29 Kasım Cuma gününe kadar takımla çalışamayacağını kaydeden Avcı, "Lens cezalı, Douglas sakat, Burak benim korumamda. Kalede büyük ihtimalle Karius'la başlayacağız." ifadelerini kullandı.Genç oyuncularla ilgili de konuşan Abdullah Avcı, "Sene başından itibaren altyapıdan gelen 7-8 oyuncu devamlı bizimle bulunuyor. Avrupa Ligi ve ligi yaş ortalaması yüksek takımlarla aynı seviyede götürmek mümkün değil. Gençlerle ilgili düşüncem ortada. Kartal'ın ayağında ufak bir problem vardı. Son antrenmandan sonra gerekli bilgiyi alacağız." şeklinde görüş belirtti.Umut Nayir: "Beşiktaş formasının prestiji için elimizden geleni yapacağız"Basın toplantısına katılan siyah-beyazlı ekibin forveti Umut Nayir ise şunları kaydetti:"Geçen 4 maçlık periyotta beklediğimiz sonuçları alamadık. Dört maç sonunda puanımız yok ve şansımızı kaybettik. Ülke puanı ve Beşiktaş'ın prestiji açısından alabileceğimiz puanları alarak Avrupa Ligi'nden ayrılmak istiyoruz. Beşiktaş formasının olduğu her maçta motivasyonu sağlamamız gerekiyor. Hayal kırıklıklarımız oldu. İlk 3 maçtan 9 puanla ayrılabilecekken son dakika golleriyle farklı bir senaryo gerçekleşti. Bu da hayal kırıklığı oluşturdu. Beşiktaş formasının prestiji için elimizden geleni yapacağız."