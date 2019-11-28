Haberler » Spor » Beşiktaş-Slovan Bratislava maçından notlar - Spor

Beşiktaş-Slovan Bratislava maçından notlar

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk eden Beşiktaş, Süper Lig'deki İttifak Holding Konyaspor maçına göre söz konusu karşılaşmaya 5 değişiklikle çıktı.

28.11.2019 21:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:30Beşiktaş-Slovan Bratislava maçından notlar
UEFA Ligi K Grubu 5. haftasında Slovakya temsilcisi Slovan 'yı konuk eden , Süper Lig'deki İttifak Holding Konyaspor maçına göre söz konusu karşılaşmaya 5 değişiklikle çıktı.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Victor Ruiz, kadroda yer alamadı. Bu oyuncunun yerine savunmanın göbeğinde Enzo Roco şans buldu.
Avcı, 4 oyuncusunu dinlendirdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Slovan Bratislava karşısında 4 önemli oyuncusunu dinlendirmeyi tercih etti.
Avcı, Burak Yılmaz ile Atiba Hutchinson'ı kadroya almazken, Gökhan Gönül ve Adem Ljajic'i ise yedek soyundurdu.
Siyah-beyazlı ekipte forvette Burak Yılmaz'ın yerine Umut Nayir görev aldı. Hutchinson'ın yokluğunda orta sahada Elneny'nin yanında Oğuzhan Özyakup şans buldu.
Tyler Boyd orta sahanın solunda görev alırken, Necip Uysal da savunmanın sağında oynadı.
İstanbul'daki son Avrupa maçına çıktı
Grubunda daha önce oynadığı 4 maçı da mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş, bu sezon İstanbul'daki son Avrupa maçına çıktı.
Siyah-beyazlı ekip, İstanbul'da Wolverhampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup olmuştu.
Stat boş kaldı
Avrupa kupalarına erken veda eden Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile yaptığı maça taraftarlar ilgi göstermedi.
Vodafone Park tribünlerinin büyük bölümü boş kalırken, mücadeleyi 10 bine yakın taraftar izledi.

Bratislava, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
22:24 Başakşehir - Roma (EK FOTOĞRAFLAR)
22:16 Başakşehir - Roma (EK FOTOĞRAFLAR)
22:06 Başakşehir - Roma (EK FOTOĞRAFLAR)
22:00 Fenerbahçe set vermeden kazandı!
21:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'i yalnız bırakmadı
21:59 Ünal Karaman: "7 altyapı oyuncumuzun 6'sı forma giydi"
21:06 Beşiktaş-Slovan Bratislava maçında tribünler boş kaldı!
21:05 Okan Buruk'tan 2 değişiklik
21:04 Abdullah Avcı, Bratislava maçında rotasyon yaptı!
21:02 Zeljko Obradovic tarihe geçti!
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
11:16 Avrupa'da, yılın en iyi genç oyuncusu Joao Felix seçildi
11:00 Sokak ortasında cani adam, çocuğunun yanında eşini tekme tokat dövdü
28.11.2019 22:26:16