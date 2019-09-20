Beşiktaş, Slovan Bratislava'ya yenildi! İşte K Grubu'nda puan durumu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladı. 90. dakikaya 2-2'lik eşitlikle giren Abdullah Avcı'nın öğrencileri, duraklama dakikalarında yediği 2 golle sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 29. dakikada penaltıdan Adem Ljajic ve 45+1. dakikada Vasil Bozhikov (kendi kalesine) ile ağları sarsarken, ev sahibi ekibin gollerini 14. ve 58. dakikalarda Andraz Sporar, 90+3. dakikada Marin Ljubicic ve 90+4. dakikada Mohammed Rharsalla kaydetti.
Grubun diğer mücadelesinde ise Portekiz'den Braga, deplasmanda İngiltere ekibi Wolverhampton Wanderers'ı 1-0 yendi.
AVRUPA LİGİ K GRUBU PUAN DURUMU
1- Slovan Bratislava / 3 puan
2- Braga/ 3 puan
3- Wolverhampton/ 0 puan
4- Beşiktaş - 0 puan
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MAÇ TAKVİMİ
19 Eylül Perşembe:
22.00 Slovan Bratislava-Beşiktaş
3 Ekim Perşembe:
19.55 Beşiktaş-Wolverhampton
24 Ekim Perşembe:
19.55 Beşiktaş-Braga
7 Kasım Perşembe:
23.00 Braga-Beşiktaş
28 Kasım Perşembe:
20.55 Beşiktaş-Slovan Bratislava
12 Aralık Perşembe:
23.00 Wolverhampton-Beşiktaş