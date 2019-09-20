Haberler » Spor » Haber

Beşiktaş, Slovan Bratislava'ya yenildi! İşte K Grubu'nda puan durumu

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup oldu. Maç sonunda futbol severler Beşiktaş'ın yer aldığı grupta puan durumunu merak ediyor. İşte K Grubu maç sonuçları ve puan durumu...

20.09.2019 09:41

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladı. 90. dakikaya 2-2'lik eşitlikle giren Abdullah Avcı'nın öğrencileri, duraklama dakikalarında yediği 2 golle sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 29. dakikada penaltıdan Adem Ljajic ve 45+1. dakikada Vasil Bozhikov (kendi kalesine) ile ağları sarsarken, ev sahibi ekibin gollerini 14. ve 58. dakikalarda Andraz Sporar, 90+3. dakikada Marin Ljubicic ve 90+4. dakikada Mohammed Rharsalla kaydetti.

Grubun diğer mücadelesinde ise Portekiz'den Braga, deplasmanda İngiltere ekibi Wolverhampton Wanderers'ı 1-0 yendi.

AVRUPA LİGİ K GRUBU PUAN DURUMU

1- Slovan Bratislava / 3 puan

2- Braga/ 3 puan

3- Wolverhampton/ 0 puan

4- Beşiktaş - 0 puan

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MAÇ TAKVİMİ

19 Eylül Perşembe:

22.00 Slovan Bratislava-Beşiktaş

3 Ekim Perşembe:

19.55 Beşiktaş-Wolverhampton

24 Ekim Perşembe:

19.55 Beşiktaş-Braga

7 Kasım Perşembe:

23.00 Braga-Beşiktaş

28 Kasım Perşembe:

20.55 Beşiktaş-Slovan Bratislava

12 Aralık Perşembe:

23.00 Wolverhampton-Beşiktaş

BeşiktaşBeşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın dönüş tarihi uzadı

BeşiktaşBeşiktaş'ta Victor Ruiz sakatlandı, Abdullah Avcı yıkıldı!

Beşiktaş, Slovan Bratislava'ya yenildi! İşte K Grubu'nda puan durumu

Bratislava, Beşiktaş, Avrupa, Spor

YORUMLAR(5)
GERÇEKÇİ:Beşiktaş. Başakşehir, Trabzon ve GS gruplardan çıkmaz. Hiçbiri çıkacak gibi oynamıyor.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
KÖTÜSÜNÜZ:Beşiktaş düşmanısınız iyi olduğu zaman bir haber yaparsınız kötü olduğunda her pencerede Beşiktaş haberi var
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
FUTBOL-İST:Tam bir pas takımı, topla yürüyen yok, ara topu atacak yok, alacak yok, al gülüm ver gülüm, senelerce başakşehir böyle oynadı, Aykut KOCAMAN böyle oynadı, hem Başakşehir de hem FB de ve şimdi Konya da bu oyunun gol tarafını tamamlayacak oyuncular olduğunda başarı kendiliğinden geliyordu, oysa BJK da topu alıp gidecek, her durumda topa vuracak, fizik olarak güçlü Burak ın olmaması bu oyunun tutmamasına neden oluyor, Sn Avcı nın yapması gereken Göbekte oyunu yönlendirecek ileriye dönük bir pasör bulmasıdır.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ZİYAA:Hiç şaşırmadım bu sonuca, 100 kere söyledim kadro yetersiz diye, Adem, Dorukhan ve Burak dışında iyi oyuncu yok. Yeni transferler de fiyasko ayrıca Abdullah Avcı''yla da bu iş yürümez.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
DEFOL O KOLTUKTAN:avrupada sonunculuğa adayız beşiktaşı bu konuda tek geçerim. bu takımdan bir halt olmayacak magazinci egoist bencil fikret orman artık istifa etsin sevgiliyle gün geçirsin
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
10:40 Asamoah Gyan, Hindistan'a transfer oldu!
10:39 Erciyes Cup'ta Şampiyon İzmit Belediyesi
10:38 Başkan Çiftçi, şampiyon sporcuları ağırladı
10:30 Son 11 lig maçında galibiyeti yok! Kasımpaşa'nın konuğu Antalyaspor...
10:29 Ci group buca'da balan devri
10:29 Menemenspor'un önceliği kaybetmemek
10:26 Kayserispor için düzenlenen yardım gecesinde 80 bin 349 forma satıldı