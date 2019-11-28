Haberler » Spor » Beşiktaş, Slovan Bratislava'yı konuk edecek! İlk 11'ler belli oldu - Spor

Beşiktaş, Slovan Bratislava'yı konuk edecek! İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Saat 20.55'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

28.11.2019 20:09 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:32Beşiktaş, Slovan Bratislava'yı konuk edecek! İlk 11'ler belli oldu

UEFA Ligi K Grubu 5. hafta maçında evinde Slovan ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo üstlenecek.

İki takımın sahaya çıkacakları ilk 11'ler şu şekilde:

BEŞİKTAŞ:Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Caner, Diaby, Boyd, Umut

SLOVAN BRATISLAVA:Greif, Bajric, Abena, Bozhikov, de Marco, Holman, de Kamps, Ibrahim, Daniel, Rharsalla, Sporar




Bratislava, Beşiktaş, Avrupa, Sportradar, Spor

HABER YORUMLARI (2)
TAHMİNCİ:Bjk 1-3 S. bratislava
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
FERDAĞ:boş iştir
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
20:46 Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
20:45 Budowlani Lodz: 3-0
20:42 flaş!
20:42 Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği İspanya'nın Getafe takımına...
20:41 Trabzonspor, Getafe'ye 1-0 mağlup oldu!
20:09 Beşiktaş, Slovan Bratislava'yı konuk edecek! İlk 11'ler belli oldu
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
18:39 Tahkim Kurulu, Isla'nın cezasını onadı
18:22 Trabzonspor'da gençlik aşısı! Yaş ortalaması dikkat çekti
18:08 Chapecoense, uçak kazasından 3 yıl sonra küme düştü
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
10:25 Medipol Başakşehir, tarih yazmak için Roma'yı ağırlıyor
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
07:38 AK Partili İBB üyelerinin oylarıyla kabul edildi: Büyükşehire ait taşınmazlar ilçe belediyelerine devredildi
28.11.2019 20:47:12