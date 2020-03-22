Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Beşiktaş, sokakta yaşayan can dostlarını unutmadı - Haberler

Beşiktaş, sokakta yaşayan can dostlarını unutmadı

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama ve su dağıtımına başladı.

22.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:32
Beşiktaş, sokakta yaşayan can dostlarını unutmadı

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama ve su dağıtımına başladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da mama dağıtan ekiplere eşlik ederek Azerbaycan Dostluk Parkı'nda can dostlarını besledi.

Koronavirüs tüm dünyada yayılmaya devam ederken salgın sadece insanların yaşamını değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkiledi. Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle restoran, kafeterya ve benzeri yerlerin kapanması, vatandaşların da 'Evde Kal' çağrılarına uyması nedeniyle, sokakta yaşayan canlıların yiyecek bulması zorlaştı. Bu doğrultuda Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de harekete geçerek Etiler, Konaklar, Ulus ve Bebek mahalleleri başta olmak üzere ilçenin birçok noktasına can dostlarımız için mama bıraktı. Aynı zamanda muhtarlıklar ve parklarda bulunan mama kaplarına da sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için mama, yem ve su takviyesi yapıldı.

BAŞKAN AKPOLAT : BU ZOR GÜNLERDE CAN DOSTLARIMIZI UNUTMUYORUZ

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da ekiplerin çalışmalarına katılarak Azerbaycan Dostluk Parkı'nda sokak hayvanları için mama dağıttı. Ekiplerin özverili bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Başkan Rıza Akpolat şunları söyledi:

"Bu zor günlerde sokakta yaşayan canlılarımızı da can dostlarımızı da unutmuyoruz. İşletmelerin beslediği sokak canlılarımız vardı.  Koronavirüs nedeniyle işletmeler kapandıkları için sokak canlılarımızın beslenme sorunu oluştu. Biz de bu durumda mümkün olduğu ölçüde hem sağlıklarına hem de beslenmelerine dikkat etmek zorundayız. Beşiktaş'ta yaşayan tüm canlılar bize emanet. Dolayısıyla bu sorumluluğumuzun da bilincinde olarak hem kedi hem de köpeklerimize mamalar hazırladık. Parklarımıza onları bırakıyoruz ve onların bu zor koşullarda beslenmelerini sağlıyoruz. Bizim veterinerlik çalışma saatlerimiz 17.00'a kadardı. Onu 21.00'a çıkarttık. Takviye personel ilave ettik. Acil Hayvan Ambulansımızı hizmete koyduk. Dolayısıyla Beşiktaş'ta yaşayan canlılarımıza daha iyi ve daha hızlı hizmet verebilmek adına bu çalışmalarımızı yaptık. Bu zor günlerde de bu hastalıkla mücadele ettiğimiz günlerde de yine aynı şekilde, bu sokakta yaşayan canlılarımızı unutmadık. Tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber Veterinerlik Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımızın büyük, özverili çalışmalarıyla beraber onların da yanında oluyoruz."


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor Haberler
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var Haberler
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı Haberler
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı
İstanbul Valiliği’nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız Haberler
İstanbul Valiliği'nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Haberler
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Haberler
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

Sivas'ta polise sucuk sipariş eden 92 yaşındaki adamın isteği yerine getirildi - Haber İzmir'de yaşlılar yasağa rağmen pazarlara çıktı - Haber Samsun'daki yangında yaralanan kadın yaşamını yitirdi - Haber Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri - Haber İzmir'de iş yerine pompalı tüfekle saldırı - Haber Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü - Haber Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın - Haber Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? - Haber "Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik - Haber
Loading