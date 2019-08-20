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Almanlar yazdı! Beşiktaş, Konoplyanka transferini bitirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Konoplyanka transferinde mutlu sona ulaştı. Alman basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Ukraynalı oyuncu için Schalke 04'e 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

20.08.2019 17:16
Almanlar yazdı! Beşiktaş, Konoplyanka transferini bitirdi

Lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, transfer harekatına hız verdi. Sol açık için görüşülen isimlerin başında gelen Yevhen Konoplyanka ile büyük ölçüde anlaşan siyah-beyazlıların, oyuncunun kulübü Schalke 04 ile imza aşamasına geldiği bildirildi.

SCHALKE'YE 3,5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Alman basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş ile Schalke 3.5 milyon euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı. Kısa süre içinde bu transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor. 29 yaşındaki Ukraynalı futbolcu, asıl mevkisi sol açık olmasına rağmen sağ kanatta da oynuyor.

Almanlar yazdı! Beşiktaş, Konoplyanka transferini bitirdi

Schalke 04, Beşiktaş, Schalke, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR (4)
SİYAH BEYEZA GÖNÜL VEREN: Konoplyanka''dan visca olmaz hocam oğuzhanın kanat versiyonu ne fizik ne hız ne yetenek var ALLAH sonumuzu hayır etsin
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KICKBOXER: ABDULLAH AVCI 10-11.MAC GIDER
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BJK ADVERS: Çok mu iyi ettik ? Konoplyanka gittiği her takımda sadece isim olarak üst düzeyden öteye geçemedi ama icraatta vasatın üstüne bir türlü çıkamadı sevinsek mi acaba ?
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ADINIZI YAZIN: BEŞİKTAŞ GİTSİN ÖNCE ÇALIŞANLARININ MAAŞINI ÖDESİN.
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