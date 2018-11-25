Beşiktaş Sompo Japan: 72 - Galatasaray: 74

İSTANBUL/ DHA
SALON: BJK
Akatlar
HAKEMLER: Emin Moğulkoç
, Alper Özgök
, Özge Şentürk
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Rich 6, Kenan Sipahi
, Erkan Veyseloğlu, Alexander 11, Buva 13, Burak Can Yıldızlı
, Can Maxim
Mutaf 14, Ömer Utku Al 4, Samet Geyik, Gibson 7, Benzing 17
GALATASARAY: Klobucar 7, Göksenin Köksal 8, Hayes 19, Harrison 19, Ege Arar
2, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz
, Erol Can Çinko 11, Can Korkmaz
2, Hasan Emir
Gökalp, Webster 2, Auguste 4
1. PERİYOT: 23-18
DEVRE: 37-32
3. PERİYOT: 51-50
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasındaki derbi maçta Galatasaray
, deplasmanda Beşiktaş
Sompo Japan'ı 74-72 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, ligdeki 3. galibiyetini alırken, siyah-beyazlılar ise sahadan 4. kez yenik ayrıldı. Öte yandan Galatasaray'da Hayes ve Harrison 19'ar sayıyla oynarken, Beşiktaş Sompo Japan'da Benzing 17 sayı kaydetti.
Emin Moğulkoç,Beşiktaş Spor Kulübü,Galatasaray,Beşiktaş
25 Kasım 2018 Pazar 17:52