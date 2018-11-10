10 Kasım 2018, 18:55
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Beşiktaş Sompo Japan: 80 - Afyon Belediyespor: 75

Beşiktaş Sompo Japan: 80 - Afyon Belediyespor: 75

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Afyon Belediyespor'u ağırlayan Beşiktaş Sompo Japan mücadeleden 80-75 galip ayrıldı.

Beşiktaş Sompo Japan, Tahincioğlu Basketbol Süper  Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği Afyon Belediyespor'u 80-75 yendi.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki 4. galibiyetini alırken, 6  haftada 5 maç yapan Afyon Belediyespor ise 4. kez mağlup oldu.
Karşılaşmaya üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste basketler bularak  başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 6. dakikayı 17-9 önde bitirdi. Siyah-beyazlılar,  Afyon Belediyespor karşısında ilk çeyreği 21-17 önde geçti.
İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken, Beşiktaş Sompo Japan,  15. dakikayı 31-26 önde tamamladı. Siyah-beyazlı takımın çeyreğin ortalarında  temposu düştü. Afyon Belediyespor, hücumda uzun oyuncularıyla sayılar üretse de  Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 39-37 üstün girdi.
İkinci yarıya Cevher Özer'in attığı üç sayılık basketlerle başlayan  Afyon Belediyespor, 23. dakikada beraberliği yakaladı: 43-43. Konuk ekip, hücumda  boş atışlardan yararlanamayan Beşiktaş Sompo Japan karşısında Knight'ın dış  atıştan sağladığı isabetle 25. dakikada 46-43 öne geçti. Siyah-beyazlılar,  çeyreğin ikinci bölümünde üst üste top kayıpları yapan Afyon Belediyespor önünde  toparlandı ve Buva ile Ömer Utku Al'ın sayılarıyla periyodun bitimine 59 saniye  kala farkı 10 sayıya çıkardı: 58-48. Beşiktaş Sompo Japan, üçüncü çeyreği 58-52  önde tamamladı.
Son periyoda boyalı alandan sayılar üreterek başlayan Beşiktaş Sompo  Japan, Afyon Belediyespor karşısında 34. dakikayı 65-60 önde bitirdi.  Siyah-beyazlılar, hızlı hücumlardan sayılar bulan Afyon Belediyespor önünde  kenardan oyuna dahil olan Samet Geyik'in üç sayılık basketiyle 37. dakikayı 72-64  üstün geçti. Kalan sürede skor üstünlüğünü korumayı başaran Beşiktaş Sompo Japan,  maçı 80-75 kazandı.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Aytuğ Ekti, Özlem Yalman, Sinem Tetik
Beşiktaş Sompo Japan: Rich 7, Kenan Sipahi 3, Erkan Veyseloğlu 3,  Burak Can Yıldızlı 4, Buva 24, Ömer Utku Al 10, Samet Geyik 7, Gibson 6, Benzing  16
Afyon Belediyespor: McGee 2, Calloway 2, Knight 15, Elegar 7, Cevher  Özer 23, Dorukhan Engindeniz, Altan Erol, Hagins 13, Serkan Menteşe 13
1. Periyot: 21-17
Devre: 39-37
3. Periyot: 58-52
Afyonkarahisar,Beşiktaş

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