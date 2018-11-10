Beşiktaş Sompo Japan: 80 - Afyon Belediyespor: 75

Beşiktaş Sompo Japan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği Afyon Belediyespor'u 80-75 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki 4. galibiyetini alırken, 6 haftada 5 maç yapan Afyon Belediyespor ise 4. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste basketler bularak başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 6. dakikayı 17-9 önde bitirdi. Siyah-beyazlılar, Afyon Belediyespor karşısında ilk çeyreği 21-17 önde geçti.

İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken, Beşiktaş Sompo Japan, 15. dakikayı 31-26 önde tamamladı. Siyah-beyazlı takımın çeyreğin ortalarında temposu düştü. Afyon Belediyespor, hücumda uzun oyuncularıyla sayılar üretse de Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 39-37 üstün girdi.

İkinci yarıya Cevher Özer'in attığı üç sayılık basketlerle başlayan Afyon Belediyespor, 23. dakikada beraberliği yakaladı: 43-43. Konuk ekip, hücumda boş atışlardan yararlanamayan Beşiktaş Sompo Japan karşısında Knight 'ın dış atıştan sağladığı isabetle 25. dakikada 46-43 öne geçti. Siyah-beyazlılar, çeyreğin ikinci bölümünde üst üste top kayıpları yapan Afyon Belediyespor önünde toparlandı ve Buva ile Ömer Utku Al'ın sayılarıyla periyodun bitimine 59 saniye kala farkı 10 sayıya çıkardı: 58-48. Beşiktaş Sompo Japan, üçüncü çeyreği 58-52 önde tamamladı.

Son periyoda boyalı alandan sayılar üreterek başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Afyon Belediyespor karşısında 34. dakikayı 65-60 önde bitirdi. Siyah-beyazlılar, hızlı hücumlardan sayılar bulan Afyon Belediyespor önünde kenardan oyuna dahil olan Samet Geyik'in üç sayılık basketiyle 37. dakikayı 72-64 üstün geçti. Kalan sürede skor üstünlüğünü korumayı başaran Beşiktaş Sompo Japan, maçı 80-75 kazandı.