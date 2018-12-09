09 Aralık 2018, 20:23
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Beşiktaş Sompo Japan: 81 - Darüşşafaka Tekfen: 72

Beşiktaş Sompo Japan: 81 - Darüşşafaka Tekfen: 72

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Darüşşafaka Tekfen'i 81-72 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Darüşşafaka Tekfen, hücumda  Eric'in etkili oyunuyla kontrolü kısa sürede eline aldı. Nijeryalı oyuncu,  yeşil-siyahlı ekibin 7 dakikada kaydettiği 13 sayının 11'ini atarak, takımının  13-5 üstünlük kurmasını sağladı. Beşiktaş Sompo Japan, kısa süre içinde Benzing  ve Buva ile peş peşe sayılar üreterek oyuna ortak olmayı başardı ancak ilk çeyrek  Darüşşafaka Tekfen'in 19-18 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci çeyreğe de hızlı başlayan Darüşşafaka Tekfen arayı açtı ve 14.  dakikaya 29-22 önde girdi. Pota altından skor üretmekte güçlük yaşayan ev sahibi  ekip, dış atışlardan sonuca gitti ve 7-0'lık seri yakalayarak 17. dakikada skoru  dengeledi: 33-33. İlk yarının bitimine 47 saniye kala Gibson'ın üç sayılık  basketiyle skor üstünlüğünü ele geçiren siyah-beyazlılar, Rich'ten gelen üç  sayılık basketle soyunma odasına 42-37 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlı ekip, hızlı  hücumlarla farkı açmayı başardı. Beşiktaş Sompo Japan, Pressey'in üç sayılık  basketiyle 26. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 59-47. Boyalı alanda skor  üretemeyen ve dış atışlarda da isabet kaydedemeyen Darüşşafaka Tekfen karşısında  siyah-beyazlılar, son çeyreğe 65-52 galip durumda girdi.
Karşılaşmanın dördüncü periyodunda sert savunmasıyla dikkati çeken  Darüşşafaka Tekfen, siyah-beyazlı rakibine 4 dakika boyunca sayı şansı vermezken,  10-0'lık seriyle arayı kapattı ve skoru 65-62'ye getirdi. Skor üstünlüğünü devam  ettirmeye çalışan Beşiktaş Sompo Japan, son 2 dakikaya girilirken bulduğu  basketlerle avantajını korudu ve karşılaşma ev sahibi ekibin 81-72 üstünlüğüyle  sona erdi.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Yener Yılmaz, Zafer Yılmaz, Ali Köseoğlu
Beşiktaş Sompo Japan: Rich 5, Pressey 13, Erkan Veyseloğlu 11, Burak  Can Yıldızlı 2, Buva 19, Ömer Utku Al, Benzing 14, Samet Geyik, Gibson 17
Darüşşafaka Tekfen: Brown 11, Douglas 11, Kidd 14, Eric 21, Emircan  Koşut, McCallum 10, Berk Demir 5, Doğuş Özdemiroğlu, Oğuz Savaş, Sinan Sağlam
1. Periyot: 18-19
Devre: 42-37
3. Periyot: 65-52
    İSTANBUL (AA) -
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş,Darüşşafaka,Beşiktaş

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