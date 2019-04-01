Beşiktaş Sompo Japan - Anadolu Efes: 92-95

SALON: BJK
Akatlar
HAKEMLER: Zafer Yılmaz
, Kaan Büyükçil
, Ozan Çakar
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 11, Gibson 12, Erkan Veyseloğlu 6, Alexander 17, Samet Geyik 5, Burak Can Yıldızlı
, Enes Berkay Taşkıran
13, Buva 15, Kenan Sipahi
13, Ömer Utku Al
ANADOLU EFES: Larkin 28, Buğrahan Tuncer 4, Anderson 10, Motum 14, Pleiss 11, Yiğitcan Saybir 6, Doğuş Balbay
7, Sertaç Şanlı
8, Micic 7
1'İNCİ PERİYOT: 19-32
İLK YARI: 38-52
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-76
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Anadolu Efes
, deplasmanda Beşiktaş
Sompo Japan'ı 95-92 yendi.
Zafer Yılmaz, Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Anadolu Efes, Spor
Kaynak: DHA