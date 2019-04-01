01 Nisan 2019, 22:18
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Beşiktaş Sompo Japan - Anadolu Efes: 92-95

Beşiktaş Sompo Japan - Anadolu Efes: 92-95

SALON: BJK AkatlarHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Ozan ÇakarBEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 11, Gibson 12, Erkan Veyseloğlu 6, Alexander 17, Samet Geyik 5, Burak Can Yıldızlı, Enes Berkay Taşkıran 13, Buva 15, Kenan Sipahi 13, Ömer Utku AlANADOLU EFES: Larkin 28, Buğrahan Tuncer 4,...



SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Ozan Çakar

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 11, Gibson 12, Erkan Veyseloğlu 6, Alexander 17, Samet Geyik 5, Burak Can Yıldızlı, Enes Berkay Taşkıran 13, Buva 15, Kenan Sipahi 13, Ömer Utku Al

ANADOLU EFES: Larkin 28, Buğrahan Tuncer 4, Anderson 10, Motum 14, Pleiss 11, Yiğitcan Saybir 6, Doğuş Balbay 7, Sertaç Şanlı 8, Micic 7

1'İNCİ PERİYOT: 19-32

İLK YARI: 38-52

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-76

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 95-92 yendi. Zafer Yılmaz, Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Anadolu Efes, Spor
Kaynak: DHA



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