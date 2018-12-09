Beşiktaş Sompo Japan - Darüşşafaka Tekfen: 81-72

09 Aralık 2018 Pazar 17:19



09 Aralık 2018 Pazar 17:19

SALON: BJK AkatlarHAKEMLER: Yener Yılmaz, Zafer Yılmaz, Ali KöseoğluBEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Burak Can Yıldızlı 2, Erkan Veyseloğlu 11, Buva 19, Pressey 13, Rich 5, Samet Geyik, Benzing 14, Ömer Utku Al, Gibson 17DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Emircan Koşut, Eric 21, Kidd 14, Douglas 11, Brown 11, Doğuş Özdemiroğlu, McCallum 10, Oğuz Savaş, Berk Demir 5, Sinan Sağlam1'İNCİ PERİYOT: 18-19İLK YARI: 42-373'ÜNCÜ PERİYOT: 65-52Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Beşiktaş Sompo Japan, evinde Darüşşafaka Tekfen'i 81-72 mağlup etti.Darüşşafaka Tekfen, karşılaşmaya Eric'in 11 sayılık performansıyla hızlı başladı. Farkı 8 sayıya kadar çıkartan konuk ekip, Beşiktaş Sompo Japan'ın farkı kapatmasına engel olamadı. İlk periyot Darüşşafaka Tekfen'in 19-18'lik üstünlüğü ile sona erdi.2'nci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Darüşşafaka Tekfen, farkı tekrar 7 sayıya kadar çıkarsa da Beşiktaş Sompo Japan, oyunun kontrolünü eline alarak bitime 3 dakika kala skoru 33-33'e getirmeyi başardı. Rakibine karşı baskısını artıran Beşiktaş Sompo Japan, Gibson'ın bitime 47 saniye kala attığı 3 sayılık basketiyle 39-37 öne geçmeyi başardı ve devreye 42-37'lik üstünlükle girdi.İkinci devreye hızlı başlayan Beşiktaş Sompo Japan, farkı 10 sayıya kadar çıkardı ve farkı korumayı başardı. Pressey'in üçlüğüyle farkı 12 sayıya kadar çıkaran Beşiktaş Sompo Japan, son saniyelerdeki etkili oyunuyla 3'üncü çeyreği 65-52 önde kapattı.Son periyotta iyi bir seri yakalayan Darüşşafaka Tekfen, rakibine ilk 4 dakika boyunca sayı vermedi. Konuk ekip, Douglas'ın 3 sayılık basketiyle farkı 3 sayıya kadar indirdi. Son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan maçta Beşiktaş Sompo Japan, maçın bitime 1.47 dakika kala farkı tekrar 9 sayıya kadar çıkardı. Karşılaşmanın kontrolünü elinde tutan ev sahibi Beşiktaş Sompo Japan, karşılaşmadan 81-72 galip ayrılmayı başardı.